Opel’de hedef ilk 5

Global çapta büyüme trendi yakalayan Opel, Türkiye’de de çıtayı yukarıya çekti.

İspanya’yı geride bırakarak 5. sıraya yükselen Opel Türkiye’nin 2022 hedefi ise her alanda ilk 5’te yer almak. Türkiye’de toplam pazarda, hatchback satışlarında, hafif ticari araç pazarında, SUV satışlarında ilk beşe girme hedefine odaklanan Opel, yılın ilk 5 ayı sonunda bu hedeflerine ulaşmaya başladı. Opel Grandland’in basın lansmanında konuşan Opel Türkiye Genel Müdürü Alpagut Girgin, kısa vadede ilk 5 hedeflerinin, uzun vadede ise elektrifikasyon hedeflerinin ön planda olduğunu vurgulayarak, “Türkiye otomotiv pazarının önemli bir potansiyeli olduğunu biliyoruz. Bu sene son çeyrekte bulunurluk problemlerinin aşılması ve lojistik sorunlarının azalması ile pazarın daha da hareketleneceğini öngörüyoruz. Hedefimiz, 2022 yılında 45 bin adetlik satış rakamına ulaşarak her alanda ilk 5’te yer almak. Orta vadede ise elektrikli modellerimizle büyümeyi sürdüreceğiz. 2025’te Türkiye’de 70 bin adetlik satış hedefimiz var ve bunun 10 bini elektrikli modellerden gelecek” dedi. Girgin, Mayıs ayında da 4 bin adetlik bir satış gerçekleştirerek ay sonu itibarıyla 13 bin adet seviyesine çıktık ve yıl sonu hedeflerinin %30’una şimdiden ulaştıklarını söyledi.

İstanbul - Recep Bozdağ