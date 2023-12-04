Seçim hareketlendirir

CARDATA Genel Müdürü Hüsamettin Yalçın 2. el otomotiv pazarı açısından 2023’ü değerlendirdi.

Yalçın, 2023’te 2. el araç pazarının ana faktörlere değinirken, sıfır araçların yüksek fiyatlarının, tüketicileri 2.el araç alımına yönlendirdiğine dikkat çekerken, “Pandemiyle birlikte var olan 0 km araç tedarik probleminde 0 km’deki araç yokluğu tüketicileri ikinci el araç alımına yönlendirdi. 0 km’de arzın azlığından dolayı 2’ci el araç fiyatları 2023’ün yaz aylarına kadar arttı. Yılın ilk yarısında çok yükselen ikinci el araç fiyatları yaz aylarıyla birlikte devletin almış olduğu üç önemli karar (mevzuat) sonrasında düşmeye başladı. Bu düşüş halen de devam ediyor. Bu üç mevzuat: 6 ay 6.000 km, ikinci el araç ilanı verirken 0 km fiyatının üstünde araç ilanı verilemeyecek olması ve ikinci el araç ilanı verirken kimlik doğrulaması yapılacak olması. Bu üç uygulama ve ikinci ele olan talebin azalmasıyla birlikte ikinci el araç fiyatlarındaki köpük eridi.” dedi.

Yalçın, ayrıca, “2023 sonunda, ÖTV matrah düzenlemesi ve ekonomik şartlardan kaynaklanan belirsizlikler sebebiyle pazarda belirgin bir hareketlilik bekleniyor. 2023’te Türkiye’nin seçim ekonomisine girmesi, likidite açısından bolluk yaşanmasına ve ekonominin canlanmasına sebep olabilir” ifadelerini de kullandı.

Bursa - Yasin Aydın