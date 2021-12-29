Togg’da üretim hatlarının kurulumu başladı

Togg,ilk seri aracını 2022 yılının son çeyreğinde üretim bandından indirmeye hazırlanıyor.

Togg’un ‘Yeniliğe Yolculuk’ hedefinin çekirdeği olan Gemlik Tesisi’nin inşaatında hızla sona yaklaşılırken, boyahane ve gövde bölümlerinin hat kurulumu ile robotik üretim entegrasyon çalışmalarına da başlandı. Togg CEO’su M. Gürcan Karakaş, planlar dahilinde hedelere adım adım yaklaştıklarını belirterek, “Akılla kalbi, doğu kültürüyle batı kültürünü, insanla teknolojiyi birleştiren markamız Togg’un, ilk akıllı cihazı C segmenti SUV’un, önce ülkemizde ardından da Avrupa’da pazara çıkmasına yaklaştık” dedi. Haber Merkezi

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