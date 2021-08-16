Tucson’dan en yüksek skor

Amerikan Karayolu Güvenliği Sigorta Enstitüsü (IIHS) tarafından gerçekleştirilen çarpışma testlerinden en iyi sonucu elde eden 2021 model Hyundai Tucson, güçlendirilmiş platformuyla dikkat çekti.

Yapısal olarak oldukça dayanıklı bir otomobil olarak belirlenen Yeni Tucson, testlerde yüksek direnç gösteren gövdesine ek olarak, LED farları ve standart olarak sunulan SmartSense çarpışma önleme sistemleriyle de başarılı oldu. Hyundai’nin yeni SUV modelleri NEXO ve Palisade gibi çarpışma testlerinden başarıyla ayrılan Tucson, sürücü tarafı hafif ön çarpışma, yolcu tarafı hafif ön çarpışma, orta düzeyde ön çarpışma, tavan yan kısım mukavemeti ve koltuk başlığı testlerinde tam puanlar alarak güvenilirliğini ispatlamış oldu.

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