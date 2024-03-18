Skoda’dan elektrikliye ‘Epiq’ yaklaşım

Skoda, yeni giriş seviyesi elektrikli modelinin ismini açıkladı.

Skoda Epiq ismini alacak modelinden ilk görüntüleri paylaşan marka, bu aracı 2025 yılında sergileyecek ve Avrupa fiyatı yaklaşık 25 bin euro olacak ve tek şarjla 400 kilometreden daha fazla menzil sunacak. Şehir içi SUV modeli Epiq için Skoda tarafından yayınlanan yeni dijital tasarım çalışması, gelecekte üretilecek aracın temel özelliklerini yansıtıyor. 4.1 metre uzunluğa sahip olan Epiq, beş kişi için geniş yaşam alanı ve 490 litrelik bagaj hacmi sunuyor. Skoda’nın elektrikli SUV modellerinin isimlendirmesine uyum sağlayan modelin baş harfindeki E, elektrikli bir Skoda modelini temsil ediyor. Sondaki Q harfi ise onu markanın SUV ailesinin bir üyesi olarak tanımlıyor.

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