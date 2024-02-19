Sarısıyla geri döndü

Yenilenen Nissan Juke ikonik sarı rengiyle geri döndü. 2010 yılından bu yana 1,3 milyondan fazla üretilen Juke, iç mekandaki donanım, ergonomi ve konfora yönelik iyileştirmeler ile dikkat çekiyor.

Ürün gamına tamamen yeni N-Sport donanım geliyor. Avrupa dijital ön gösterimi 14 Şubat tarihinde yapılan yenilenen Juke, Nissan’ın Sunderland Fabrikasında üretiliyor. Juke’ta 3 silindirli 1,0 litre hacimli DIG-T turbo benzinli motor yer alıyor. Bu motor 115 HP güç ve 200 Nm anlık maksimum tork üretirken, atı vitesli manuel şanzıman dışında 7 vitesli çift kavramalı (DCT) şanzıman sunuluyor. (ayrıntılar www.otohavadis.com’da)

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