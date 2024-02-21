Araç sayısı arttı

Trafiğe ocak ayında 213 bin 493 aracın kaydı yapılırken 2 bin 171 aracın kaydı silindi. Böylece trafikteki toplam araç sayısı ocakta 211 bin 322 adet arttı.

Türkiye İstatistik Kurumu, bu yılın ocak ayına ilişkin motorlu kara taşıtları istatistiklerini açıkladı. Buna göre, ocakta trafiğe kaydı yapılan taşıt sayısı geçen yılın aynı ayına göre yüzde 33,3 artarak 213 bin 493’e yükseldi. Söz konusu dönemde kaydı silinen taşıt sayısı ise yüzde 9,3 artarak 2 bin 171’e çıktı. Böylece trafikteki toplam taşıt sayısı, yılın ilk ayında 211 bin 322 adet artış kaydetti. Trafiğe kayıtlı araç sayısı, ocakta geçen yılın aynı ayına göre yüzde 8,7 artarak 26 milyon 640 bin 971’den 28 milyon 951 bin 792’ye yükseldi. AA

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