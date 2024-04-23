Otomotiv sektörü zorda

Küresel rekabette güç kaybeden Türk otomotiv sektörü, ciddi bir kırılmanın eşiğinde…

Üretimde ihracatın payı rekor düşük seviyelere gerilerken, iç pazarda ithalatın payı artıyor. Türk otomotiv sanayinde 2024 yılı mart ayıyla birlikte her alanda kan kaybı hızlandı. Üretimde ihracatın payı, iç pazarda ise yerlilik payı tarihi dip seviyeleri gördü. Öte yandan, Türkiye AB’de lider olduğu alanları da birer birer kaybetmeye başladı. 20 yıldır sektör yeni yatırım çekemezken, umutların bağlandığı Çinli otomotiv üreticileri de Türkiye’yi listeden çıkarıyorlar. OSD Başkanı Cengiz Eroldu, sektörün rekabet gücünü geri kazanmasının tek yolunu, ÖTV sisteminin kademeli olarak azaltılmasında görüyor. Ekonomim’den Aysel Yücel’in haberine göre, Eroldu, konuyla ilgili şu bilgileri paylaştı, “Şu anda Türkiye’de otomobil konusunda önemli bir Çin ithalatı var. Biz Çinlilerin Türkiye’de ihracat değil yatırım yapması gerektiğini düşünüyoruz. Ancak yatırımlar başka ülkelere gidiyor” dedi. Haber Merkezi

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