"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 NİSAN 2024 CUMARTESİ - YIL: 55

Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara tavsiyeler

06 Nisan 2024, Cumartesi 14:56
ENYAKIT Genel Müdürü Tayfun Şenses, "Araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngörüyoruz. Seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz." dedi.

Şenses, Ramazan Bayramı tatilinde elektrikli otomobille yola çıkarken dikkat edilmesi gerekenlere ilişkin açıklama yaptı.

Kendi markaları açısından geçen bayramlarla bu bayramı kıyasladıklarında rezervasyonlarda 1-2 hafta önceden artış gözlemlediklerini dile getiren Şenses, "Rezervasyon yaptıran elektrikli araç kullanıcıları, ENYAKIT elektrikli araç şarj istasyonu olan lokasyonlarda 'en-ix' teknolojisine sahip bir sistemle QR ve RFID kullanmadan ikmal gerçekleştireceklerdir." diye konuştu.

Bayram tatilinin başlamasıyla birlikte seyahatlerin, dolayısıyla araç trafiğinin arttığını belirten Şenses, "Araç trafiğinin artmasıyla bayram tatili süresince şarj istasyonlarında da yoğunluk yaşanabileceğini öngörüyoruz. Bu nedenle elektrikli araç kullanıcılarına seyahat planlaması yaparken rezervasyon planlaması da yapmalarını öneriyoruz." ifadesini kullandı.

ENYAKIT'ın Türkiye'nin ilk elektrikli taşıt tanıma sistemi en-ix teknolojisinin yanı sıra tüm istasyonlarında 180 kilovat gücündeki yüksek hızlı DC şarj ağını kullanan tek firma olduğuna işaret eden Şenses, "Bu nedenle yaşanacak yoğunluğu da öngörerek kesintisiz ve özgürce seyahat için müşteri memnuniyetini ön planda tutarak bulunduğumuz tüm lokasyonlarda kullanıcılarımızın taleplerini karşılamayı hedefliyoruz." dedi.

"Gidilecek mesafe ve arabanın menzili önemli faktörler"

Tayfun Şenses, elektrikli otomobil sahiplerinin yola çıkmadan önce dikkat etmesi gereken hususlara ilişkin şunları söyledi:

"Burada iki önemli faktör var. Biri kilometre olarak gidilecek mesafe, bir diğeri de arabanın menzili. Gidilecek olan kilometre ve arabanın menzilini denk getirmek için aradaki şarj noktalarının bulunduğu yerlerde önce rezervasyon yapıp orada geçireceği vakti de dikkate alarak bir yol planlaması yapılması ön plana çıkıyor. Seyahat rotasını belirlerken şarj istasyonlarının konumları ve erişilebilirliği göz önünde bulundurulmalı."

Seyahat rotası oluşturulurken en önemli hususlardan birinin de zaman faktörü olduğuna dikkati çeken Şenses, "Elektrikli araç kullanıcısı şarj istasyonuna rezervasyon yaptırdığında orada da belli bir vakit geçirmesi gerekecek. Yaptığımız araştırmalar, kullanıcıların şarj süresince geçen 20-30 dakikayı en verimli şekilde kullanmak istediğini ortaya koydu. Bu nedenle ENYAKIT olarak şarj ağımızın kullanıcı dostu ve 7/24 hizmet verebilecek konumlarda yer almasını öncelik haline getirdik." dedi.

"Kendi cihazlarımızın önünde araç bırakılması durumunda yardımcı oluyoruz"

ENYAKIT Genel Müdürü Şenses, elektrikli şarj alanlarının Türkiye'de yeni olduğunu, doğal olarak fosil yakıt kullanıcılarının elektrikli şarj ikmal alanlarına araçlarını bırakabildiğini ya da elektrikli araç kullanıcılarının aracını şarj ettikten sonra o noktada kalabildiğini belirterek şunları kaydetti:

"ENYAKIT olarak misyonumuzu müşteri memnuniyetini en üst seviyede tutmak ve sektörde liderliği sürdürmek için durmadan çalışmak olarak belirledik. Bizim taraftaki örnekten yola çıkarsak, müşteri hizmetlerimiz kendi cihazlarımızın önünde araç bırakılması durumunda bizlere ulaşmaları halinde şarj istasyonundaki yetkililere ulaşıp, araçların çekilebilmesi, anons edilmesi konusunda ve sorunun çözülmesi için yardımcı oluyoruz."

Türkiye genelinde sürdürülebilir ulaşımın önündeki engelleri azaltmaya yönelik çalışmaları titizlikle yaptıklarını dile getiren Şenses, ENYAKIT olarak 170 lisanslı firma arasında olduklarını, 120 DC istasyonlarının bulunduğunu ve bu yıl 300 DC şarj istasyonu kurmayı hedeflediklerini kaydetti.

AA

Okunma Sayısı: 259
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yahudi işgalciler 4 evi daha yaktı

    Bayramda elektrikli otomobille yola çıkacaklara tavsiyeler

    Süper Kupa yarın sahibini bulacak

    Kadir Gecesi'nde Mescid-i Aksa'da ibadet edenlere de saldırdılar!

    Tayvan'da ölü sayısı 12'ye yükseldi

    New York'ta 4,8 büyüklüğündeki deprem gözlemlendi

    ABD: Netanyahu hükümetinin eylemleri karşısında hayal kırıklığı içindeyiz

    Doğu'daki 12 ile kuvvetli yağış uyarısı

    Mehmet Kutlular Ağabeyi rahmetle yad ediyoruz

    ABD'li asker Filistin için 6 gündür açlık grevi yapıyor

    Hukukçular: Soykırımın suç ortağı olmayın
    📷

    Mersin'de çocuk iftarı

    Kutuplaştırma siyaseti kaybediyor

    Gelir adaletsizliğinde Avrupa’nın zirvesindeyiz

    İsraille ticareti durdurun

    'Gazze'de gerekli değişiklikleri görmezsek İsrail politikamızda değişiklik olacak'

    'İsrail'in insani yardım görevlilerine yönelik saldırıları kabul edilemez'

    İsrail istihbaratına bilgi aktaran 8 şüpheliden 2'si tutuklandı

    Aşağılık provokatör Norveç'ten de sınır dışı edilecek

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Kayyım düzeni Van’da çöktü
    Cevher İLHAN

    Son “balkon konuşması”
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    “İşte Hayatım”ı hâlâ okumadınız mı?
    Misbah ERATİLLA

    Bayram Yüksel’in yükselişi
    Faruk ÇAKIR

    “Vur abalıya” mı?
    Risale-i Nur'dan

    Risale-i Nur, tam ve halis bir sadakat ister
    Mehmet ÇETİN

    Kader tartışmaları
    SALİH SÜTÇÜOĞLU

    Hasan Özgenç Ağabeye rahmet
    Genel

    Hukukçular: Soykırımın suç ortağı olmayın

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.