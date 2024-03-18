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18 MART 2024 PAZARTESİ - YIL: 55

Çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz

18 Mart 2024, Pazartesi 00:53
Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, 2023’te %6,4’lük bir pazar payı aldıklarını söylerken, “2024 pazar öngörümüz 1.1 milyon olur diyoruz. Böyle bir pazarda da Peugeot olarak çıktığımız yerden inmeyi düşünmüyoruz” dedi.

RECEP BOZDAĞ - İSTANBUL

Türkiye’de satışa sunulan yenilenen Peugeot 208 ve tamamen elektrikli versiyonu E-208 GT, özellikleri ve iddialı fiyatlarıyla dikkat çekiyor. Yenilenen 208 için düzenlenen lansman toplantısında konuşan Peugeot Türkiye Genel Müdürü Gülin Reyhanoğlu, Geçen yıl Türkiye pazarında yüzde 6,4’lük bir pazar payı aldıklarını belirterek, “Bu sene de pazar öngörümüz, 1 milyonlar seviyesinde ve hatta 1.1 milyon seviyesinde bir pazara ulaşabileceğini düşünüyoruz. 1,1 milyonluk bir pazarda da Peugeot olarak çıktığımız yerden inmemek, bizim için yine yüzde 6,4’ler seviyesinde bir pazar payı hedeflemek anlamına geliyor. 78 bin 632 adetle Peugeot tarihinde ilk kez 70 binin üzerine çıkıldı. Biz bu yıl tekrar 70 binler bandında bir satış hedefleyerek aslında mevcut başarımızı sürekli kılmak istiyoruz” dedi.

En yüksek pazar payı

2023’te sektör olarak oldukça iyi bir sene geçirdiklerini söyleyen Reyhanoğlu, “2023 yılı için hedeflerimizi, ‘Bu yılı rekorlar yılı olarak kurguladık, bu şekilde gerçekleştirmek istiyoruz’ şeklinde açıklamıştık. Tam da kurguladığımız gibi oldu. 2023 bizim için rekorlarla dolu bir yıl olarak geride kaldı. 78 bin 632 adetlik toplam satışa ulaştık. Bu, bugüne kadar Peugeot tarihinde yapılmamış kadar yüksek bir satış adedidir. Yüzde 6,4 pazar payına ulaştık. Bu, Peugeot için son 19 yılın en yüksek pazar payı oldu” ifadelerini kullandı. Reyhanoğlu, “Türkiye pazarında markalar sıralamasında 5’inci sıraya yükseldik. Globalde ise, Peugeot’nun satıldığı 147 ülke arasında 4’üncü sırada yer aldık. Hafif ticari araç pazarında ise iki yerli markanın arkasından 3’üncü olmak istiyoruz demiştik ve 3’üncü sırada kapattık. Hafif ticari araç pazarından yüzde 7,6 pay alarak, kendi toplam pazar payımızın da üzerinde pay alarak, hedefimizi gerçekleştirdik. Marka olarak Fransa, İtalya ve İngiltere’nin arkasından 4’üncü sıradayız. İspanya’yı geçerek 4’üncü olduk. Ve tüm dünyada geçtiğimiz yıl satılan Peugeot araçların toplamda yüzde 7’sini gerçekleştirdik” dedi.

İddialı fiyatlar

Peugeot 208, ikisi benzinli ve biri elektrikli olmak üzere üç farklı motor seçeneği ile geldi. EAT8 otomatik şanzımanlı ve benzinli motora sahip yeni 208; Active Prime, Allure ve GT donanımlarıyla Türkiye’ye giriş yaparken, elektrikli motora sahip yeni E-208 ise sadece GT donanımında satın alınabiliyor. 208 Active Prime 1.2 PureTech 100 HP EAT8, 1 milyon 210 bin 500 TL’den, 208 Allure 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 296 bin 500 TL’den; GT 1.2 PureTech 130 HP EAT8, 1 milyon 396 bin 500 TL’den başlayan fiyatlarla satışa sunuldu. 100 kW’lik elektrikli motoru ile E-208 GT’nin başlangıç fiyatı ise 1 milyon 361 bin 500 TL ve 498 km şehir içi menzile sahip.

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