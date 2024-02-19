Belirsizlikler yatırımları kaçırıyor

Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem, “Sektör paydaşları olarak gündeme gelen yatırım haberlerini sevinçle karşılıyoruz. Ne var ki hızla değişen yönetmelikler, sürekli değişken durumda olan ekonomi ve belirsizlikler yatırım fırsatlarını kaçırmamıza sebep oluyor” dedi.

Recep Bozdağ - Yalova

Otomotiv sektörü özelinde globalde olduğu gibi ülkemizde de Çinli üreticiler iyiden iyiye odak noktası haline geldi. Öte yandan geçtiğimiz yılın sonunda çıkan yönetmelik ile tüm Çinli markalar “ters köşe” oldu ve bütün bu markalar yeni yönetmeliğe tabii olarak hazırlıksız yakalandı.

Ekonomik ve sektörel anlamda ülkedeki belirsizliklerin yabancı yatırımcılar için önemli bir handikap olduğuna dikkat çeken Aşin Otomobil Genel Müdürü Okan Erdem “Ülkemiz gerek yedek parça gerekse araç üretiminde çok köklü bir yapıya sahip ve gerçekten güçlü bir konumda, otomotivde üretim kültürümüz birçok ülkenin çok ötesinde bir yapıya sahip. Ancak yatırım sinyali veren markalar için belirsizlikler, bir anda değişen yönetmelikler, ani değişen kur gibi faktörler negatif bir etki meydana getiriyor. Örneğin 7 bölgede 20 yetkili servis şartı için 1 ay yerine 6 aylık bir süre tanınsaydı çok daha öngörülebilir olurdu. Dolayısıyla belirsizlikler yatırmların kaçmasına sebep oluyor” dedi. Erdem, ayrıca, küreselleşen dünya düzeninde yatırımları Avrupa ülkelerine kaptırmadan ülkemize çekmek her zaman mümkün. Belirsizlikleri aşamadığımız sürece yatırımların Balkan ve Afrika ülkelerine kaçma riski katlanarak devam edecek.” ifadelerini kullandı.