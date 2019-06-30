- Ülkemizde sorunları üzerinde toplayıp, toprağa vererek halkı tehlikelerden koruyacak bir paratoner var mı bayım? - Milletin paratoneri belirttiğin gibi yıldırımları üzerine çeker. Bizim paratonerler “para”ları kendilerine çekiyorlar. Ellerinden gelse “toner” ile “para” basacak bizim “paratoner”ler. *** - İsraf eden yöneticiler niçin böyle fütursuzca harcama yapıyorlar bayım? - Kendileri millet için israf ederek milletin zorunlu tasarruf etmesini sağlıyorlar. Ahmet SAFA

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