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15 ARALIK 2019 PAZAR - YIL: 50

Dünya bunu konuşuyor!

15 Aralık 2019, Pazar
EDİTÖRDEN

Hepinize merhaba pazarolanın kıymetli okuyucuları!

Bilirsiniz ben pek yazı yazmam, ama 2019 bitmeden son bir yazı yazayım dedim. Az da olsa şu yılı bir gözden geçirelim diye düşündüm. Sonra bu fikrimi arkadaşlarıma söyledim “aa editör yazısını sen mi yazıyordun yaa” dediler. Ben de “hayır nereden çıkardınız” dedim. İnanıp inanmadıklarını da bilmiyorum. Neyse 2019 nasıl bir yıldı derseniz size tek bir örnekle cevap veririm. O da Greta Thunberg isimli kızın TIME dergisi tarafından “yılın kişisi” seçilmesi... Yani sizin anlayacağınız 2019 çok baş ağrıtıcı bir seneydi... Çünkü bu Greta Thunberg denen 16 yaşındaki kız gerçekten insanın aklî dengesiyle oynayabilecek kadar çok konuşuyor. Sürekli konuşuyor. Hep konuşuyor. Aylardır susmuyor. Gece yatıyorum ya sabah bi uyanıyorum hâlâ bu kız konuşuyor. Birisi bu kıza ağzının ahirette ondan hesap soracağını acilen söylesin. Çünkü bir ağzı o kadar yoramazsın yani buna hakkın yok sus artık n’olursun.

Arkadaşlar bu kızla ilgili ne kadar konuşursam konuşayım onun durumunu en güzel özetleyen kişi İngiliz bir gazeteci olmuş. Greta’yı en az benim kadar çok sevdiği anlaşılan bu gazeteci minik kızımız için “Deli ve tehlikeli. Kapa çeneni ve okuluna dön!” demiş. Duygularıma tam anlamıyla tercüman olamamış, çünkü ben bu kızın okula dönmesini de genç dimağların sağlığı açısından tehlikeli buluyorum. 

Greta’dan sadece İngiliz basınının bahsettiğini sanmayın. Geçtiğimiz günlerde ABD başkanı Trump da kendisine twitter üzerinden “Öfke kontrolü yaşayan gergin bir kız, rahatla ve sinemaya git” demişti. Anlayacağınız bütün dünya bunu konuşuyor. Hatta ben inanıyorum ki Dünya da bunu konuşuyor. Jüpiter’e, Mars’a, Venüs’e sürekli bunu şikâyet ediyor. Alın şu kızı başımdan diye diğer gezegenlere yalvarıyor. Eğer bu gezegenden gidecekse umarım ki insanlığın kolonileşme imkânının olmadığı bir gezegene gider.

Arkadaşlar gördünüz benim niyetim 2019’u gözden geçirmekti, ama minik Greta’dan öteye gidemedim. Dünya da gidemedi. Ama inşallah yeni yılda Greta az öteye gider de biraz kafa dinleriz... Şimdiden hepinize hayırlı seneler diliyorum! Görüşmek üzere...

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