"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
6 EKİM 2019 PAZAR - YIL: 50

İyi de bize mi iyi?

06 Ekim 2019, Pazar
Herkese merhaba çok sevgili Pazarola okurları!

Hayatımdaki büyüklü küçüklü bütün gelişmeleri bu köşeden sizlerle paylaştığım için bu hafta da bazı duyurularda bulunacağım. Arada bir “yahu ben kimim, benim hayatımdaki gelişmelerden kimseye ne, bunları okumak zorundalar mı?” diye düşünüyorum, ama inşallah siz benim gibi düşünmüyorsunuzdur. Hadi bakalım motive edici cevaplarınızı bekliyor olacağım. Bana @cedilehanim twitter adresinden, yazılarıma da @yasyapazarola adresinden ulaşabilirsiniz. Neyse reklâmımız burada sona eriyor inşallah reklâm paralarını alabilirim. Bu konuda müesseseyi yüzsüzce darlayacağımdan hiç şüpheniz olmasın. Eveeet, gelelim hayatımdaki gelişmelere. Gazetesini yeni açan ve beni bir buçuk yıldır takip eden herkes için kısa bir previously in Çedile Hanım yapayım; 

Pazarola’da yazmaya başladığımda evi ve okulu arasında helâk olan bir İngilizce Öğretmenliği öğrencisiydim. Henüz ikinci sınıfın sonlarında ve takip eden bin bir maceranın başındaydım. 2. Sınıf bitip de 3’e geçerken “Eeeeh yetti, ama bu metrobüs, yollarda yaşıyorum bu ne canım?” deyip Avrupa Yakası’nda dershanede kalmaya başladım. Harikalar Diyarı Yenibosna işte böyle girdi hayatıma. En başta çok gürültülü olduğu ve ocakbaşı koktuğu için epey zorlandım. Ama insan girince alışıyor. Şimdi her akşam camda sinema izler gibi sokağı izliyorum. Özellikle Cumartesi geceleri öyle bir cümbüş oluyor ki, bir tabur asker Yenibosna’dan uğurlanıyor buna yemin edebilirim. Havalar henüz soğumadığından mütevellit düğünler de bütün heyecanıyla devam ediyor. Ara sıra polisli falan olaylar oluyor o zaman odanın ışığını kapatıp perdenin arkasından izliyorum, ama yine de izliyorum yani. Yenibosna’yla “ne kavgam bitti ne sevdam” şeklinde bir ilişkimiz var şu anda. Bütün derslerimi verebilirsem bu senenin sonunda elveda diyeceğim, zira 2. sınıftayken başladığım bu serüvenimde artık 4. Sınıfa geldim. Staja bile başladım. Gerçi staja gittiğim lisenin müdürü bu hafta çıkışta bizi yakalayıp “Aklınız varsa öğretmen olmazsınız” dedi, ama bakıcaz artık.

BENDE AKIL OLSA...

Bende akıl olsa mis gibi Yenibosna’yı bırakıp taa Çekya’lara erasmusa gider miydim? Giderdim. Aklı olan gider. Bi de annesi izin veren. Benim annem çok izin verdi denilemez, ben biraz emrivaki yaptım, ama sonuç olarak gittim, Avrupa’yı birbirine kattım ve tek parça halinde geri dönemedim. Evet, dönemedim. Kalbim Paris’te kaldı. “Amaaan ne klişe” diyecekseniz diyin. Normalde asla normal olmaya katlanamayacağımı biliyorsunuz, ama bütün klişelere rağmen bunu burada itiraf ettiğime göre durum ciddî denilebilir bence. Hayaller Paris, hayatlar Bahçelievler. Biraz uzun bir özet oldu, ama idare edin artık, ancak bu kadar kısaltabiliyorum. Yazının başında yaptığım reklâmı da tekrarlamak babından şöyle bir şey söyleyeyim, beni twitterdan takip edenler geçtiğimiz Perşembe bir asistanlık mülâkatına girdiğimi biliyordur. Hani heyecandan jürinin soru sormasına fırsat vermeyecek kadar konuştuğum mülâkat. İşte o mülâkatın sonucu açıklandı! İŞE ALINMIŞIM! Artık bana Çedile Hanım değil, Çedile Hocahanım diyebilirsiniz! Gördüğünüz gibi hayatım da tıpkı ülke ekonomimiz gibi yeni bir hikâye yazmaya başlamış. Aralık Kasım’dan, Ocak Aralık’tan, Şubat da Ocak’tan daha iyi oldu. Şubat Ocak’tan hakkaten daha iyiydi, Çekya’ya gittim. Çok net söylüyorum Mart da Şubat’tan daha iyiydi, çünkü Amsterdam’a ve Paris’e gittim. Nisan Mart’tan zaten çok iyiydi. “İyi de bize mi iyi, sana iyi” dediğinizi duyar gibiyim. İşte başta da söyledim, aynı ekonomimiz gibi. İyi de bize mi iyi, belli değil…  

Okunma Sayısı: 57
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    📷

    Karikatürler

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET

    Fransa'da sarı yelekliler 47. haftada da sokaklardaydı

    Suriye sınırına askeri sevkiyat devam ediyor

    Hindistan ile Bangladeş'ten 'Arakan mutabakatı' açıklaması

    Ankara'da gol sesi çıkmadı

    Şanlıurfa'daki kazadan acı haber!

    Büyük Dönüş Yürüyüşü'nde şehit sayısı 326'ya yükseldi

    İran: Uzaya astronot göndereceğiz

    Hong Kong'ta tüm metro ve tren seferleri askıya alındı

    Bab ve Cerablus'ta eş zamanlı terör saldırıları

    Kılıçdaroğlu'ndan 'dokunulmazlık' çıkışı

    Meteoroloji'den 6 ile kuvvetli sağanak uyarısı

    Şehit asker Erhan Gürbüz dualarla uğurlandı

    İşgalle gelen kaos bitmeli

    Enflasyonun düşüşünü vatandaş anlamadı

    Yunanistan, Türkiye'yi ABD'ye şikayet etti

    Suudi Arabistan ve Filistin Milli takımları Batı Şeria'da karşı karşıya gelecek

    Suriye Demokratik Güçleri'nden açıklama

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Derin tuzak ve ibret dersleri
    Faruk ÇAKIR

    Acı gerçekler
    Genel

    Yaralar, hukuk ve demokrasiyle sarılır
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ahmet BATTAL

    Bu ne? Lahana… Bu ne? Perhiz turşusu!
    Genel

    Yüzde 70: ÖNCE ADALET
    Genel

    Manisa’da Yeni Asya Neşriyat rüzgârı
    Mehmet KARA

    CHS’de tamamı üzerinde kafa yorulmalı
    Feyzullah ERGÜN

    Pusuda bekleyen hastalık sebebi: Kandida (1)
    Risale-i Nur'dan

    İnsanın “eşref-i mahlûkat” ünvanı almasının sırrı

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.