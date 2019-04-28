Taktakvim: “Alman vatandaşı olmayı hayal eden gençlerimiz oldu! Mutlu musun Kılıştar?”

Sabbah: “Kılıçdaroğlu’na yapılan saldırıda asıl hedef Erdoğan!” Akşit: “Sri Lanka saldırılarında asıl hedef Erdoğan!”



Okunma Sayısı: 159

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.