BiHaber: “Cep telefonlarında ÖTV müjdesi… ”

Karaşam: “Müjde! 9 milyar TL’lik yatırımla yapılacak 48 yeni cezaevi ile toplam mahkûm kapasitesi 500 bin kişiye çıkıyor! ” Güreş: “Vatandaş mutlu: Yeni ÖTV oranları ile daha az telefon değiştirecek”

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