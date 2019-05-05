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5 MAYIS 2019 PAZAR - YIL: 50

Pool'luk

05 Mayıs 2019, Pazar
BiHaber: “Cep telefonlarında ÖTV müjdesi… ”

Karaşam: “Müjde! 9 milyar TL’lik yatırımla yapılacak 48 yeni cezaevi ile toplam mahkûm kapasitesi 500 bin kişiye çıkıyor! ”

Güreş: “Vatandaş mutlu: Yeni ÖTV oranları ile daha az telefon değiştirecek”

Etiketler: Pazar Ola
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