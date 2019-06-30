Taktakvim: “Kazanan Türkiye demokraSİSİ!” BiHaber: “S-400 meselesinde son gelişme: Alıyoruz” Güreş: “Çıldııııııır Trump: Çin ile 21 trilyon dolarlık proje masada! ”

Okunma Sayısı: 92

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.