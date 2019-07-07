Sabbah: “Kabotaj Bayramı görüntüleri elimizde, Cuma günü yayınlayacağız...” Astar: “Teröristlere yazı yazdıran Post Bayık’lı Washington gazetesi, ağzının payını aldı!” Akşit:“Kirli planın detayları ortaya çıktı: Televizyona çıkardıkları teröristleri belediyede işe alacaklar!”

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