Taktakvim: “Millî gururumuz: Vergi rekortmenlerimizin hepsi yerli ve millî...” Astar: “Dipsiz Göl üzerinden koparılan fırtınaya cevap: Duble göller geliyor! ” Karaşam: “Parası siyanüre yetmediği için ıspanak aldığı tesbit edilen aile, eylem hazırlığı yaparken yakalandı!”

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