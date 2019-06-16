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16 HAZİRAN 2019 PAZAR - YIL: 50

TıraBizon

16 Haziran 2019, Pazar
(Canlılara hiçbir zarar vermemek için burada anlatılanları lütfen evde denemeyiniz.)

Merhaba Pazarola sayfasının kıymetli okuyucuları! Ben Heredot Zevzek. Ansiklopedilerde dahi bulamayacağınız hikâyeler anlatarak sizleri gerçeklerle yüzleştirmek için buradayım. Okumaya başlamadan önce sizden bir ricam olacak; bildiğiniz her şeyi unutun yoksa ben zaten unutturacağım!

Bizonlardan hoşlandık!

Şu anda Afrika’da yaşayan bizonların anavatanı Karadeniz topraklarıdır. Çok yakın bir zamana kadar da bu bölgemizde yaşamışlardır.

Bizonlarla beraber yaşayan halk zaman içinde bu durumdan rahatsızlık duymaya başlamış. Çünkü bu hayvanlar trafiği alan talan edip, parklarda gezerek küçük çocukları korkuturlarmış. 

Halk malûm vaziyete katlanamaz hale gelince çözüm arayışları başlamış. Tabiî laz kafası pratik çalışır, halktan birinin aklına bizonları tıra yükleyip çoook uzak topraklara bırakma fikri gelmiş. Halk da bu fikri benimseyip tıra bizonları yükleyerek Afrika’nın yolunu tutmuş. Son git gel işleminden sonra şehre geldiklerinde bir de ne görsünler. İnsanlar çok mutlu, huzurlu adeta şehir ihya olmuş. Tırlar büyük bir coşkuyla karşılanmış. Kahramanlarımız omuzlarda taşınmış. O heyecanla şehrin ileri gelenlerinden biri başlamış yüksek bir yere geçip halka hitap etmeye: 

“Arkadaşlar bundan kısa bir zaman önce bir milât yaşadık! Yanımda bulunan bu arkadaşın aklına gelen parlak fikir sayesinde şehrimiz rahat bir nefes aldı. Bu sebepten dolayı tıra bizon yükleme hadisesini unutmamalı, gelecek nesillerimize aktarmalıyız! Ben diyorum ki şehrimizin ismi bu hadisenin anısına ‘Tırabizon’ olsun!” 

Halk büyük bir coşmuş bir aşka gelmiş alkışlarla “Eveeet, eveeeet” diye çığlıklar atmış. Böylece şehrin adı “Tırabizon” olmuş. Tabi bu isim geçen zaman içinde halk arasında söylene söylene Trabzon haline gelmiş. Bu haftalık bu kadar yeterli, başka bir tarihi gerçekle yüzleşene kadar kendinize iyi bakın!

Tarihin Arka Deposu

Heredot Zevzek

Etiketler: Pazar Ola
Okunma Sayısı: 82
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