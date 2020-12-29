İYİ Parti Grup Başkanvekili Lütfü Türkkan, yeni asgarî ücreti “2 bin 825 lirayı verelim bakalım bu zammı veren bakana da kendi evlâdına, çoluğuna, çocuğuna versin 1 ay geçinsin bakalım bu 2 bin 825 lira ile” diyerek eleştirdi.

Sert sözlerle iktidarı hedef alan Türkkan, “Kalyon inşaata 9,5 milyar vergi muafiyeti getirsin diye, işverenden 250 lira daha fazla kesmiş, işçiye vermemiş. Kalyon inşaata vereceği vergi muafiyetiyle ilgili para biriktiriyorlar. Bu iktidar ne işçinin, ne emeklinin, ne memurun, ne çiftçinin iktidarı değil, bu yandaş müteahhitlerin iktidarı” diye konuştu.

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