383 dolardan 231 dolara düştü

İYİ Parti Kayseri Milletvekili Dursun Ataş, Türk lirasında yaşanan değer kaybına ilişkin TBMM’de araştırma komisyonu kurulması amacıyla önerge hazırladı.

Ataş, konuyla ilgili yaptığı yazılı açıklamada şunları kaydetti: “Bir ülkenin parası o ülkenin itibarıdır. Ancak son yıllarda yaşanan gelişmelerle Türk lirası sürekli değer kaybetmektedir. 2002 yılında 1,5 TL olan dolar, bugün 12,20 TL seviyelerine yükselerek tarihî bir rekor kırmıştır. Merkez Bankası tarafından açıklanan TÜFE bazlı reel efektif döviz kuru endeksi, 1994’ten bu yana görülen en düşük seviyesine gerilemiştir. Bu yılın başında, net 2 bin 825 lira olan asgari ücret 383 dolara tekabül ederken yaşanılan gelişmelerden sonra 231 dolara düşmüştür. Yani asgarî ücret tam 152 dolar erimiştir. Son bir ayda TL, dolar karşısında yaklaşık yüzde otuz değer kaybetmiştir.” Ankara - Anka

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