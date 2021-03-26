CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Fox TV’de İsmail Küçükkaya’nın Çalar Saat programında açıklamalarda bulundu.

“450 milyon doları kim aldı?” diye soran Kılıçdaroğlu, “128 milyar doları da defalarca sordum hâlâ soruyorum. Tık yok. Bay Kemal sana aklı başında bir insanın sorduğu soruyu soruyorum. 128 milyar doları, 450 milyon doları kim aldı? Milletin hazinesindeyse 128 milyar dolar, göstersinler. Ama yok efendim. Eksi, eksi. Merkez Bankası’nın kasası bu. Bir şey açıklanmıyorsa orada karanlık nokta vardır” dedi. “CHP sağa kaydı” eleştirilerine ise Kılıçdaroğlu, “Parti adı üstünde Cumhuriyet Halk Partisi, benim değil halkın partisi Cumhuriyet Halk Partisi, geniş kitlelere açılıp bütün sosyal kimliklerle ilişki kurduğu anda rahatsızlıklarını dile getiriyorlar. 21. yüzyılın Türkiye’si 18. yüzyılın kavramlarıyla yönetilemez. 21. yüzyılın temel kavramı demokrasidir, sağ sol kavramları yok burada. Biz demokrasiyi savunuyoruz, birileri de otoriter meseleleri” dedi.