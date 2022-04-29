6’lı masa sapasağlam yerinde duruyor

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan’ın seçime tek girileceğine dair açıklamasını değerlendiren DEVA Partisi Sözcüsü İdris Şahin, “Masa sapasağlam yerinde duruyor. İlk defa seçimlere gireceğiz dolayısıyla kendi durumumuzu vatandaşın karşısında bir test etmek istiyoruz. İlk seçimde kendi ismimiz ve amblemimizle çıkacağız. Altılı masaya ortak çalıştığımız konularda katkı vermeye devam edeceğiz. Buradan kimse öküz altında buzağı aramaya kalkmasın. Cumhurbaşkanı tek bir isim olacak ve çıkan isime DEVA Partisi sonuna kadar destek verecek” dedi.

BBC Türkçe’nin haberine göre Şahin, yapılan açıklama altılı masanın bilgisi dahilinde yapılmış bir açıklama olduğunu, diğerlerinin masadakileri ne kadar ayrıştırmaya çalışsa da bu tutum ve davranışları masadaki safları sıklaştırdığını söyledi.

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