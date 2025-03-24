684 milyar kaybettik

Tekirdağ Milletvekili Faik Öztrak, İmamoğlu’nun gözaltına alınması sonrasında TL’deki değer kaybından kaynaklı Türkiye dış borcunun 684 milyar lira artığını kaydetti.

Öztrak, “Sarayın sebep olduğu, kurdaki tsunami hükümetin ‘yüksek faiz, kontrollü kur’ politikasıyla döviz açığı artan şirketlere tam 185 milyar lira kur farkı zararı yazdırdı. Bunun faturası milletimize işsizlik ve pahalılık olarak çıkacak” dedi. Haber Merkezi

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