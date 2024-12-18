AB üyeliği ve Suriye mesajları

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda düzenlenen ortak basın toplantısında konuştu.

Türkiye’nin, AB ile üye ülkelerle temaslarının arttığı bir yılın geride bırakıldığını söyleyen Erdoğan, “Önce Dışişleri Bakanım, 5 yıl aradan sonra Avrupa Birliği Gayriresmi Dışişleri Bakanları Toplantısına iştirak etti. Ardından bizler, Sayın Başkan von der Leyen ile Budapeşte’de düzenlenen Avrupa Siyasi Topluluğu Zirvesinde bir araya geldik. Gerek bu görüşmelerimizde gerek kurumlarımız arasındaki temaslarda hep şunu ifade ettik, AB üyeliği Türkiye için stratejik hedef olmayı sürdürüyor. Üyeliğimizin ülkemize olduğu kadar birliğe de önemli katkılar yapacağı açıktır” ifadelerini kullandı.

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Suriye'yi yakından takip ediyoruz

Von der Leyen, “Sahada son derece kırılgan ve değişken bir durum var. Dolayısıyla bu konuyla ilgili gelişmeleri yakından takip ediyoruz. Suriye halkının barışçıl bir geçiş dönemine ihtiyacı var. Bu geçiş dönemi toprak bütünlüğünü ve egemenliğini koruyacak bir geçiş dönemi. Aynı zamanda, devlet kurumlarını koruyacak bir dönem olmalı” diye konuştu.

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AB Komisyonu mutlulukla duyurdu

Cumhurbaşkanı Erdoğan ile görüşmesinin ardından ortak basın toplantısında konuşan Avrupa Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen,”Çok büyük bir mutlulukla şunu duyurmak istiyorum” diyerek, Suriyeli sığınmacılar için Türkiye’ye 2024 sonu için ek 1 milyar euro tahsis edildiğini açıkladı. Von der Leyen, “Aynı zamanda göç ve sınır güvenliği konularına odaklanacak ve Suriyeli mültecilerin gönüllü dönüşü de desteklenecek. Sahada gelişmeler devam ettikçe bu 1 milyarı Suriye’deki ihtiyaçlar ortaya çıktıkça onlara da tahsis edebiliriz” dedi.