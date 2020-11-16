Acı reçete: Daha çok faiz

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, İstanbul ilçe başkanları toplantısında açıklamalarda bulundu.

Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “Acı reçete” açıklamasını hatırlatarak, “Ne demek acı reçete biliyor musunuz? Faizler muhtemelen en az 400 baz puan artırılacak. Neden? Çünkü faiz görünüşte yüzde 10 civarında ama arka kapı operasyonlarında yüzde 15 civarında. Şimdi resmî rakamı yüzde 20’lere çıkaracaklar” diye konuştu. “Problem ne biliyor musunuz? Bunlar çok ah aldılar” diyen Davutoğlu, şu şekilde devam etti: “Milletin ahını alanların sonu hayır olmaz. Sayın Bakan “Allah sonumuzu hayreylesin” derken bir de üstü kapalı bir felaket senaryosundan bahsediyor. Senin gitmen başlı başına bir hayır, elhamdülillah! Bu programda ne yazdıysak Sayın Cumhurbaşkanı yeni hatırlamış, onları kullanmaya başladı. Diyor ki; “Ekonomide güven için hukuk ve adalet lazım” Günaydın!”