Acıklı olan, alkışlar

Karar yazarı İbrahim Kahveci, önceki gün açıklanan Yeni Ekonomi Programı’nın (YEP) mevcut verilerle örtüşmediğini söyledi.

Kahveci, şunları yazdı: “İşin belki de en acıklı tarafı alkış kısmı. Açıklanan programlar temel verilerde nerede ise hiç tutmuyor. Ama övgü ve alkış gayet muntazam. TOBB başta olmak üzere sanayi ve ticaret odaları övgü yağmurunda. Sanki alkışlayınca hayaller gerçek olacak. Acaba gerçeğe hiç bakıyor mu bu alkışçılar.” YEP’te açıklanan verileri hesaplayan ve gerçekçi bulmadığını ifade eden Kahveci, şöyle yazdı: “Acaba programı yazanlar nasıl bir Türkiye görüyorlar? Onların göremediğini iş dünyasının örgütleri de göremiyor mu? Şirketlerini de bu şekilde mi yönetiyorlar? Tabloya bakınca insan gerçekten hayret ediyor. Hiç mi gerçekçi kimse kalmadı? Herkes hayalle mi yaşıyor bu dünyada. Ya da iş ilişkileri ve şirketlerinin gelişimi konuşarak değil de bu şekilde bir el hareketi ile mi sağlanıyor? Biz çalışanlar bunu bilemiyoruz tabiî.”