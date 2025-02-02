Adalet Bakanına göre basın hür

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, AKP Yozgat 8. Olağan İl Kongresi’nde konuştu. Demokrasiyi güçlendirdiklerini, temel hak ve özgürlükleri daha da tahkim ettiklerini iddia eden Tunç, basın özgürlüğünü daha da güçlendirdiklerini, ülkede fikir ve düşünce ifade hürriyeti noktasında engelleri ortadan kaldırdıklarını vurguladı.

Tunç, “Bugün televizyon ekranlarına çıkıp sosyal medyada klavye kahramanlığı yaparak özellikle ülkemizi basın özgürlüğü noktasında eleştirenlere şunu ifade ediyoruz; Türkiye’de basın hürdür, düşünce ve ifade hürriyeti alabildiğine serbesttir” dedi. AA

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