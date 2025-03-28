Adalet ve kalkınma krizi

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan, TBMM’de Yeni Yol Grup toplantısında konuştu.

Ülkede gelinen noktada tutuklamaların artık bir tedbir değil, tehdit mekanizması hâline geldiğini belirten Arıkan, ‘’Bugün Türkiye’de hem de Adalet ve Kalkınma Partisi iktidarında tarihimizin en büyük adalet ve kalkınma krizleri yaşanmaktadır. Eğer gerçekten derdiniz yolsuzluksa kendi kamburunuzu görmeyip başkasına ‘düz yürü’ demekten vazgeçip şu sorulara cevap verin. 800 milyon dolara mal olduğu söylenen Ankapark’la ilgili hangi soruşturmayı başlattınız, hangi savcıyı görevlendirdiniz? Bu milletin 128 milyar dolarını buhar edenlerle ilgili hangi incelemeyi başlattınız? Hangi soruşturmaya başladınız, hangi savcıyı görevlendirdiniz’’ dedi.

Ankara - Anka