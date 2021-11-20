AKP’yi kurtaracak hiçbir demokratik formül yok

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, Türk demokrasinin boğulmaya çalışılmasına, muhalefete çok sınırlı imkânlar ve nefes sahası bırakmış olmasına rağmen AKP’yi kurtaracak hiçbir demokratik formül olmadığını söyledi.

FATİH KARAGÖZ - ANKARA

Cumhurbaşkanlığı Hükümet sistemine TBMM’de oy verenlerin dönüp dönüp ifşa edilmesi gerektiğini de söyleyen Gültekin Uysal, “Bir ömür boyu bu lekeyi taşısınlar! Belki utanç duyanları çıkar” dedi. Ülkeye ihanetin sadece diğer ülkelere ajanlık yapmakla olmayacağını dile getiren Uysal, “Ülkeyi şahsî önceliklerinizle kötü yönetmek asgarisinde gaflet değilse nedir?” diye sordu.

Uysal, “Yörük sırtından kurban kesen aldıkları kararların bedelini 84 milyona ödeten sefiller; Kanuni Sultan Süleyman’ın Damadı Rüstem Paşaya dediği gibi; ‘konuş Rüstem Paşa konuş! Ne devlet senin Ne evlat senin!’ Ne bu devlet sizin, ne de çarçur ettiğiniz ülke kaynakları!” değerlendirmesinde bulundu.