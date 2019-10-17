AP Başkanı: Türkiye'nin AB üyelik müzakereleri askıya alınsın

Avrupa Birliği (AB) liderlerinin iki günlük zirvesi başladı. Zirveye katılan Avrupa Parlamentosu (AP) Başkanı David Sassoli'den Türkiye ile ilgili AB üyelik müzakerelerinin askıya alınması ve yaptırımların sertleştirilmesi talepleri geldi.

AB Konseyi'nin liderler zirvesinin açılışında basın toplantısı düzenleyen yeni AP Başkanı David Sassoli, Suriye'nin kuzeydoğusundaki Barış Pınarı Harekatı gerekçesiyle Türkiye'ye daha sert yaptırımlar uygulanmasını talep etti. "Savaş eylemi olarak görüyoruz" dediği harekatın 'derhal durması' çağrısında bulunan Sassoli, buna karşı AB'nin siyasi ve demokratik adımlar atmasını istediklerini, NATO ve BM Güvenlik Konseyi'nde de harekete geçilmesi gerektiğini söyledi. Türkiye'ye silah satışlarını askıya alma kararı alan AB ülkelerinin bunu yürürlükteki anlaşmalara da uygulamaları çağrısını yapan AP Başkanı, Türkiye'nin AB'ye üyelik müzakerelerinin askıya alınması talebinde de bulundu.

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