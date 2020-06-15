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15 HAZİRAN 2020 PAZARTESİ - YIL: 51

Babacan: Kararlar istişaresiz alınıyor

15 Haziran 2020, Pazartesi 18:33
DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan; eski güreşçi AKP Milletvekili Hamza Yerlikaya’nın Vakıfbank’ın Yönetim Kurulu Üyesi, RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin’in de Halkbank Yönetim Kurulu Üyesi olarak atanmasını ilişkin “Türkiye ne oldu da bu kadar büyük krizlerin içerisinde yuvarlanıyor? İki tane önemli sebep gösteririm. Birincisi insan kaynağı kalitesindeki erozyon. Kamu yönetiminde, devlet yönetiminde, işini bilen, yetkin insanların sayısı artık bir elin parmaklarını geçmeyecek kadar… Kararlar da istişare yapılmadan alınıyor. Hangi kurum olursa olsun. Önce dürüst ve yetkin insanlarla çalışacaksınız ve kararlarınızı istişare ile alacaksınız. Şu anda ikisi de yok” değerlendirmesinde bulundu.

En önemli problemin özgürlük sorunu olduğunu söyleyen Babacan, “Özgürlüklerle ilgili sorunların çoğu, çok hızlı çözülür. Yargıya telefon etmediğiniz zaman, şunu şöyle yapın, bunu böyle yapın ya da pusula, not göndermediğiniz zaman, yargı bağımsız çalışmaya başladığı zaman, zaten sorunların yarısı çözülür” dedi.

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