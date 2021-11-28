Babacan: Türkiye uçurumdan itildi

DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, 1. Olağan Büyükçekmece İlçe Kongresinde konuştu.

“2018’de partili ve taraflı Cumhurbaşkanlığı hükümet sistemi ile hak ve özgürlüklerimiz birer birer geriledi” diyen Babacan, “Bu kötü yönetimle; ülkemiz, ekonomiden dış politikaya, tarımdan hukuka kadar her alanda geriledi. Hani bu ucube sistemin oylanacağı günlerde Türkiye’nin uçacağı söyleniyordu ya. Türkiye bir yere uçmadı, ama Türkiye, gençlerin ilk buldukları uçakla kaçmak istediği bir ülke oldu. Türkiye adeta uçurumdan aşağı itildi. Olan bitenin faili Beştepe’de. Az kaldı az. Bu ülkenin bugününün ve yarının üstüne kara bulut gibi çöken bu iktidardan ve zihniyetinden ayrılmamıza az kaldı” ifadelerini kullandı. İstanbul - Anka

Okunma Sayısı: 258

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.