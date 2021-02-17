"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
17 ŞUBAT 2021 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

17 Şubat 2021, Çarşamba 15:53
Bakan Varank'ın, Azerbaycanlı mevkidaşı Nabiyev ile görüşmesinde, uzay ve raylı sistem teknolojileri alanlarındaki iş birliği fırsatlarının yanı sıra ortak gemi inşası gibi konular ele alındı.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, Azerbaycan Ulaştırma, Haberleşme ve Yüksek Teknolojiler Bakanı Rashad Nabiyev ile bir araya geldi.

Bakanlıkta gerçekleşen görüşmede, Varank ile Nabiyev, uzay teknolojileriyle raylı sistem teknolojileri alanlarında iş birliği fırsatlarını değerlendirdi.

İki bakan, Türkiye ile Azerbaycan arasında taşımacılıkta maliyetlerin düşürülmesi amacıyla raylı ulaşım sistemlerine ağırlık verilmesinin yanı sıra ortak gemi üretimi konularını görüştü.

Görüşmede ayrıca TEKNOFEST'in Bakü'de düzenlenip düzenlenemeyeceği konusunda görüş alışverişinde bulunulurken, Azerbaycan'da ortak teknoparklar açılması ve Deneyap atölyelerinin uygulanması gibi konular da ele alındı.

AA

Etiketler: Bakan Varank, Azerbaycan, mevkidaş
Okunma Sayısı: 225
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Bakan Varank, Azerbaycanlı mevkidaşı ile görüştü

    Dünya genelinde Kovid-19 vakaları düşüş eğiliminde

    Putin: Parlamento seçiminde dış müdahaleye izin vermeyeceğiz

    Tunceli'de 4,1 büyüklüğünde deprem gerçekleşti

    YÖK, üniversiteler ile ilgili kararını açıkladı

    İsrail, Filistin köyü Arakib'i 183'üncü kez yıktı

    Meral Akşener'den 'Gara' açıklaması

    Evsiz ve kimsesizler için 55 milyon lira kaynak aktarıldı

    Hava yolu şirketleri aşıların taşınmasına destek verecek

    İstanbul'da barajlardaki su oranı artıyor

    Tahran'da çocukların koronavirüse yakalanma oranı arttı

    'Türksat 5A haziranda teslim alınacak'

    Koronavirüse yakalananların sayısı 110 milyonu aştı

    Danimarka'lı yaşlı çiftten Müslüman kadına saldırı

    Biden: Trump hakkında konuşmaktan yoruldum

    Fahrettin Koca'dan 'aşı' açıklaması

    Aşı etkisi: İngiltere'de salgın kaynaklı can kayıpları azalıyor

    İstismar edilmesin

    Eğitim sisteminde sorunlar büyüyor

    Fransa'da Müslümanları hedef alan yasa tasarısı Ulusal Meclis'te onaylandı

    En Çok Okunanlar

    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Gara ve sonrası
    Süleyman KÖSMENE

    Allah’ın yardımı neden gecikir?
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Cevher İLHAN

    Gara katliamı soruları…
    Genel

    Günün Ayet ve Hadisi
    Ahmet BATTAL

    Devlet aklı ve sağduyu-2
    Genel

    İstismar edilmesin
    Ahmet ÖZDEMİR

    Asr-ı Saadetten bir meşveret örneği
    Faruk ÇAKIR

    Huzur çok mu uzakta?
    Risale-i Nur'dan

    Şuhur-u mübarekede kudsî servet

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2021, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.