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22 OCAK 2024 PAZARTESİ - YIL: 54

Bir nevi darbe girişimi

21 Ocak 2024, Pazar 20:03
DEVA Parti Sözcüsü İdris Şahin, “Hem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin kararını uygulamayarak anayasal düzene bir nevi darbe girişiminde bulunmuştur” dedi.

Demokrasi ve Atılım Partisi (DEVA) Genel Başkan Yardımcısı ve Parti Sözcüsü İdris Şahin, Çorum’da il ve ilçe teşkilatlarıyla istişare toplantısı yaptı.

Şahin, şunları söyledi: “En önemli sorun nedir diyecek olursanız özellikle bir hukukçu olarak hepimizi derinden yaralayan bir uygulama ile karşı karşıyayız. Anayasa Mahkemesi kararlarının yasama, yürütme ve yargı organları başta olmak üzere tüzel kişilik ile gerçek kişilikli herkesi bağlayacağı Anayasa’nın 153. maddesinin son fıkrasında açık olmasına rağmen Anayasa Mahkemesi’nin vermiş olduğu kararlar şu an itibarıyla yargı eliyle uygulanmıyor. Yargı eliyle bu şekliyle anayasal düzene darbe yapılıyor ve bu da iktidar tarafından geçiştiriliyor. İktidar yerel seçim öncesinde Türkiye’nin bu çok önemli sorununu örtbas etmek adına farklı gündemleri milletimizin gündemine sunuyor ve sunmuş olduğu bu gündemlerle de Türkiye’yi meşgul ediyor. Bugün hangi ekranı açarsanız açın Türkiye’nin bu can alıcı konusu artık geri planda kaldı. Bir darbe sadece silahla olmuyor.”

Erdoğan’ın anayasası

“Üzülerek ifade ediyorum ki şu anda hem İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi hem de Yargıtay 3. Ceza Dairesi, Anayasa Mahkemesi’nin bu kararını uygulamayarak anayasal düzene bir nevi darbe girişiminde bulunmuştur” diyen Şahin, şunları söyledi: “Bu konuyu her zaman gündeme getireceğiz ve asla unutturmayacağız. Bunu özellikle ifade edeyim çünkü bizim hepimizin tabi olduğu bir tek yapı var, o da mevcut Anayasamız. 122 sefer değişikliğe uygulamış 82 Anayasası 122 sefer ve bunun birçoğu Sayın Erdoğan’ın iktidarı döneminde gerçekleşmiş. Yani artık buna darbe anayasası demekten öte sayın Erdoğan’ın anayasası demek çok çok daha uygun olur. Hele hele 2010-2017 yılında yapılan değişikliklerle devletin temeli noktasında yürütme yasama ve yargı erklerinde çok önemli değişiklikler yapılmıştır bu Anayasa’da şimdi bunun üzerine yemin ediyorsak bu kadar değişikliğe rağmen var olan Anayasa’ya uygun hareket etmemek gibi bir durum söz konusu olamaz. Bugün döviz kurlarındaki ve ekonomideki kötü gidişin tek sebebi varsa ülkeye güven duyulmaması arkadaşlar. Ülkenin adaletli yönetilmemesi ülkenin hukuk devleti ilkeleri çerçevesinde yönetilmemesi.”

AA

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