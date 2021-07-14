“Bir sarayın, bir de halkın 15 Temmuz’u var”

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Meclis grup toplantısında partililere hitap etti.

“İki 15 Temmuz var. Halkın 15 Temmuz’unda direnen insanlar var. Saray’ın 15 Temmuz’unda OHAL ilan edip ense yapanlar var” diyen CHP lideri şöyle konuştu: “15 Temmuz sonrası komisyon kuruldu. Kaç yıl geçti aradan? Rapor yayımlanmıyor. TBMM’nin 15 Temmuz Darbe Girişiminin nedenleri, sonuçları hepsi araştırıldı, rapor çıktı ortaya. Raporu korkudan yayımlamıyorlar. Bu rapor yayımlanmıyor.” Ankara - Anka

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