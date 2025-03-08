Bizdeki gıda enflasyonu savaşın yıktığı Filistin’de yok

İYİ Parti Grup Başkanvekili Buğra Kavuncu, TBMM’de düzenlediği basın toplantısında gündemdeki konulara ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Ülkede yaşanan ekonomik sıkıntılara ilişkin Kavuncu, “Türkiye’nin bugünkü şartlarına baktığımızda özellikle ekonomik ortamdan dolayı bereketli sofraları maalesef göremiyoruz. Her şeyden önce İPA’nın yapmış olduğu araştırmaya göre gıda enflasyonunun en yüksek olduğu İslam ülkesi Türkiye. Yüzde 41.76’lara çıkmış bu rakam. Bir büyük trajedi yaşayan, savaşın yıktığı Filistin’de bile bizdeki gıda enflasyonunun yarısı bile yok” ifadelerini kullandı. Ankara - Anka

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