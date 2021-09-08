‘Borç faizleri bizi yiyip bitiriyor’

Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, haftalık basın toplantısında gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Karamollaoğlu, “Ayrılan ekonomi bakanı bile 2021 yılı enflasyonunu yüzde 8 olarak ilân etmişti. Ama bugünkü şartlarda 19’un üzerine çıkmayı başardı. Bu sistemde bir bozukluk olduğunun işareti. Hangi kararı alacaklarını bilemiyorlar. Önlerine bir tablo geliyor ‘vay canına bu doğru olamaz, şu rakamları düzeltin’ diyorlar. Siz bunları farklı gösteriyorsunuz diye millet ona kanmıyor ki. Vatandaş pazara çıktığında yaşayarak görüyor. Bizim mutlaka birtakım tedbirleri almaya ihtiyacımız var. (…) Öyle bir noktaya geldik ki borçsuz yaşayamıyoruz. Bu borçların faizi de bizi yiyip bitiriyor. 2021 için 1 trilyon 74 milyar lira vergi ön görülmüştü, 2023 için ise 1 trilyon 470 milyar lira olarak tahmin ediliyor bunu bile tutturmaları mümkün değil kanaatindeyim. Söylediklerimiz milletimizde ümitsizlik meydana getirmemeli. Her sorunun bir çözümü vardır” dedi.