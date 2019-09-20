Boris Johnson Brexit ültimatomunu reddetti

İngiltere Başbakanı Boris Johnson Paris'ten gelen ve İngiliz hükümetine tedbir maddesine ilişkin yeni öneri sunması için iki haftalık süre tanıyan ültimatomu reddetti.

Yeni tür bir Brexit anlaşmasına ilişkin bu yönde alternatif öneriler Johnson hükümetinden henüz çıkmazken Londra, Fransa'dan gelen ültimatomun 'yapay son tarih' olduğunu ve herhangi bir bağlayıcılığı olmayacağını düşünüyor.

İki haftalık süre çağrısı çarşamba günü Paris'te bir araya gelen Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron ile Avrupa Birliği dönem başkanı Finlandiya'nın Başbakanı Antti Rinne'nin görüşmesi sonrası Elise Sarayı diplomatları tarafından medyaya yansıtılmıştı.

Johnson benzeri şekilde daha önce ağustos ortasında Alman Şansolye Angela Merkel tarafından da 30 gün içerisinde bir alternatif getirmeye zorlanmış ancak belirtilen süre içerisinde bunu yapmamıştı.

Macron ve Rinne ekim ayı başına kadar alternatif bir model önerisi olmadığı takdirde AB liderlerinin daha sonra verilecek önerileri tartışmaya ve karara bağlamaya yeterli zamanlarının olmayacağını ileri sürüyor.