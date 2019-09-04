Boris Johnson erken seçim istiyor

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'a anlaşmasız Brexit'teki (İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkması) ısrarı ve parlamentoyu tatil yoluyla askıya alması pahalıya patladı.

Johnson, parlamento gündemini muhalefetin belirlemesini sağlayabilecek oylamayı kendi partisinden "isyancı" milletvekillerinin de oylarıyla 328'e 301 kaybetti. Johnson parlamentodaki ilk yenilgisinin ardından karşı adım olarak 15 Ekim'de erken seçime gidilmesini istedi. Fakat Johnson'un bu isteğinin gerçekleşebilmesi için milletvekillerinin üçte ikisinin desteğini alması gerekiyor. Bugün görüşülecek oturumda muhalefet, Başbakan Johnson'ı Brexit tarihini Avrupa Birliği'nden ertelemeyi istemeye zorlayacak bir yasa çıkarmayı deneyecek. Yasa tasarısı kabul edilirse Brexit tarihi üçüncü kez değişerek 31 Ekim'den 31 Ocak'a ertelenecek. Euronews Türkçe

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