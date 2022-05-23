Bozdağ’a tweet cevabı

HDP Kocaeli Milletvekili Ömer Faruk Gergerlioğlu, Adalet Bakanı Bekir Bozdağ’ın “Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok” açıklamasına sosyal medya hesabında cevap verdi.

Gergerlioğlu, Bakan Bozdağ’a “Senin lafına kargalar bile güler! Ben tweet bile atmadım, retweetlemiştim ve 96 gün cezaevinde kaldım”cevabını verdi. Adalet Bakanı Bozdağ, katıldığı bir televizyon programında “Türkiye’de tweet attı diye hakkında soruşturma başlatılan bir kişi yok. Tweetin içinde yazandan dolayı soruşturma açılıyor” demişti. Haber Merkezi

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