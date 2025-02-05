Cemal Enginyurt ile Salih Uzun CHP’ye katıldı

Demokrat Parti’den istifa eden İstanbul Milletvekili Cemal Enginyurt ile İzmir Milletvekili Salih Uzun, CHP’ye katıldı. Enginyurt ile Uzun’un rozetlerini CHP Genel Başkanı Özgür Özel taktı.

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