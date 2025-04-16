Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, “AKP’nin Tarım Politikasının sonunda Türkiye tarım ürünleri yanın da çiftçi de ithal etmek zorunda kalacak” dedi.

Manisa’da Saruhanlı’da, ziraî don olayının mağduru çiftçileri ziyaret eden Uysal, “Kayıp çok büyük. Yıllardır kademe kademe adeta bilinçli bir şekilde bitirilmeye çalışılan tarım sektöründe alın terinin karşılığını almak isteyen, zaten maliyetler altında ezilen, yabancı ülkelerin çiftçilerine karşı kaybettirilen çiftçimiz bu da yetmezmiş gibi bir afetle, hem de Nisan ayında böyle bir afetle karşı karşıya. Sadece Manisa değil, ülkenin dört bir yanından benzer haberler alıyoruz” diye konuştu. Mehmet Kara - Ankara

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