Davutoğlu: Korkusundan kimse konuşamıyor

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, insanların korku ortamında düşüncelerini özgürce dile getiremediğini söyleyerek, “Her tarafa korku saldılar, kimse konuşamıyor korkusundan” dedi.

Davutoğlu, şöyle konuştu: “Buradan bilim insanlarına, akademisyenlere, aydınlara sesleniyorum. Korkmayın. Siz korkarsanız, millet korkar. Sesinizi yükseltin. ‘Nas’ diyerek, kavramı çürütenlere karşı sesinizi yükseltin. Üniversitelerin, aydınların korktuğu bir yerde halkın konuşması zordur. Gençlere sesleniyorum, korkmayın. Umutsuzluğa kapılmayın. Bu karanlık günlerin bir şafağı vardır. O şafak yakındır. Kadınlara sesleniyorum, korkmayın. Güvenle sokağa çıkacağınız günler de yakındır. Mehmet Akif Ersoy’un ‘korkma’ dediği günlerden daha zor şartlarda değiliz. Korkmayacağız” ifadelerini kullandı. İstanbul - Sedat Serdar

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