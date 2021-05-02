Demokrasiyi gençler getirecek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, KRT TV canlı yayınında soruları cevapladı, gündeme ilişkin açıklamalarda bulundu.

“Recep Tayyip Erdoğan, artık Türkiye için temel bir millî güvenlik sorunudur” iddiasında bulunan Kılıçdaroğlu, şunları söyledi: “AK Parti’ye geçmişte oy veren vatandaş da bunun farkında. ‘Eğer bu yüzükten başka bir şey bulursanız, bilin ki Recep Tayyip Erdoğan hırsızlık yapmıştır.’ diyordu ya. Hangi yüzükten bahsediyoruz beyefendi. 50 bin avroluk çanta taşınıyor şu anda. Bunların hepsini vatandaş biliyor, bir tarafa yazıyor. Bu yüzden öyle çok büyük eylemler, şunlar, bunlar değil. Hep beraber sabırla bekleyeceğiz. Sandık gelecek, oyumuzu kullanacağız. Dünya siyaset tarihine güzel bir armağan bırakacağız. Bu armağanı bırakacak olanlar da bu ülkenin gençleri. İlk kez oy kullanacak 6 milyon 300 bin genç. O gençler, otoriter rejime son verip demokrasiyi getirecekler ülkeye.”