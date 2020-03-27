''Mutlaka bu salgın da geçecektir!''

Günlerdir, aylardır insanlık ve milletimiz, neslimizin karşılaşmadığı bir bulaşıcı salgınla karşı karşıya olduğunu hatırlatan, DP Genel Başkanı Gültekin Uysal “Mutlaka bu salgın da geçecektir! Duamız, temennimiz en az can kaybıyla son bulmasıdır. Bu salgın vesilesiyle sadece insanların değil devletlerin de bağışıklık sistemi sınanıyor. Bu küresel salgın kuşkusuz dünyada olduğu gibi ülkemizde de birçok algı ve yargıyı derinden etkiledi, etkilemeye de devam ediyor.”

Sosyal paylaşım adresinden açıklamalarda bulunan Uysal, “2008 küresel ekonomik krizin ardından önemli ölçüde devletler fonksiyon tanımlamalarını genişlettiler ve yeni anlamlar yüklediler. Bu Korona Salgını ile beraber küresel sistem ve ulus devletler derinden bir sorgulama da yapacaktır. Bu paradigmatik değişim süreci bir kenara Türkiye Cumhuriyeti devleti olarak uzun zamandır bir ‘yıkım mühendisliği projesi’ ile topyekûn bağışıklık sistemi ve kurumsal derinliği zaafa uğratılsa da bilimsel/ortak akılla yürütülecek bir ‘kriz yönetimi’ ile bu süreçten çıkacağız” dedi.

Ankara - Recep Gören