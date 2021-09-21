Cumhurbaşkanlığı Yüksek İstişare Kurulu (YİK) üyeliğinden istifa eden eski TBMM Başkanı Bülent Arınç, katıldığı bir televizyon programında gündeme dair açıklamalarda bulundu.

Hayat pahalılığıyla ilgili değerlendirmeler yapan Arınç, “Bizim dindar insanlarımızın bile tamamen tersine döneceğini bir gün göreceksiniz. Çünkü onlar hamaset kokulu konuşmaların yanında, cebine giren paraya bakar, cebinden çıkan paraya bakar” dedi. Gazete Duvar’ın haberine göre Arınç şunları anlattı: “Ben ilk defa Hacc’a gidiyordum, 88 yılında. Bizim kafilemiz havalimanına geldi dediler ki; ‘Vizeleri bir kısmı yetişmedi. Sizi bir ya da iki gün İstanbul’da misafir edeceğiz.’ Ben şahsen eşimle anlayışla karşıladım. Ama kafiledeki insanlar o kadar büyük tepki gösterdiler ki, ağızlarından o kadar galiz küfürler çıkmaya başladı ki. ‘Siz ne yapıyorsunuz?’ dedim. ‘Ben anlamam’ dediler, ‘Nasıl vizeler gelmedi’, ’Bizi mi kandırdılar?’ dediler. ‘Şöyle mi oldu, böyle mi oldu.’ Ondan sonra korktum, dedim ki; dindarların gazabından korkmak lâzım. Yani işlerine gelmeyen bir şeyle karşılaştıklarında ne öyle aslandı ne kaplandı. Hiçbirini dinlemez bu insanlar.”