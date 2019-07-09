Ekonomi zam yağmuruyla düzelir mi?

Partisinin grup toplantısında konuşan İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, gündemdeki konulara ilişkin açıklamalarda bulundu.

Hükümetin ekonomiyi zam yağmuruyla düzeltmeye çalıştığını söyleyen Akşener, “200 liralık banknotlarla basıldığında 133 dolar alınıyordu, şimdi 33 dolar alınıyor. Milletin canını çıkardınız. Sayın Erdoğan ve damadı son dönemde yapısal reform lâfını dilinden düşürmüyor. En önemli yapısal reformlar, siyasetçilerin kanunlarıyla yap boz tahtası gibi oynamaya engel olmaktır” dedi. Merkez Bankası Başkanı’nın KHK ile görevden alındığını hatırlatan Meral Akşener, “Sayın Erdoğan maalesef asıl görevden alması gereken damadını görevden almıyor. Zaten bu senenin başında Merkez Bankası’nın kârını hazineye aktarmışlardı o parayı da seçim öncesi yemişler. Şimdi ise gözlerini ihtiyat akçesine diktiler. Buna karşı çıkan bürokratı da yoluma taş koyma diye görevden aldılar. Yapısal reform yapacağım deyip yapısal erozyon yaparak devlete daha fazla zarar vermeyin” şeklinde konuştu.

Kâğıt üzerinde düşürdükleri enflasyon, pazarda düşmüyor

Memur ve emeklilere zam döneminde enflasyon düştüğüne dikkat çeken Akşener, “Tezgâha bakar mısınız? Emekliye zam yapmamak için suyu kaynağından kestiler. Çarşı Pazar gerçek enflasyonu biliyor. Kâğıt üzerinde düşürdükleri enflasyon markette, pazarda bir türlü düşmüyor. 1300 lira maaş alan emekliye 65 lira ile 70 lira zam yapıyorlar. Anladık insafınız yok da utanmanız da mı yok? Öyle Çaya şekere elektriğe mazota zam yapınca tarifeyi yüzde 15’ten, emekliye gelince yüzde 6’dan açıyorsunuz. Ne kadar eski siyasetçi varsa bankalara toplayıp ayda 20 bin lira maaş bağlayacaksın, emekliye gelince al sana 70 lira diyeceksin. Yazıklar olsun. Anlaşılıyor ki bu arkadaşlar ağızlarında gümüş kaşıkla doğmuşlar. Ne zaman şükredecek, milletin halini ne zaman göreceksiniz?” diye sordu.

Ankara – Fatih Karagöz