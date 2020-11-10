Erdoğan, Albayrak için çok kişiyi üzdü

İngiltere merkezli Reuters haber ajansı, Berat Albayrak’ın Hazine ve Maliye Bakanlığı görevinden istifası ile ilgili kapsamlı bir haber hazırlarken, ajansa konuşan AK Parti’li yetkililer yaşananları yorumladı.

Ajansa konuşan AKP’li yetkili, “Bu şekilde bir istifa hem Erdoğan’a hem de partiye ciddi zarar verdi. Erdoğan, Berat beye çok büyük yatırım yaptı. Onun için birçok bakan ve bürokratı üzdü” iddiasında bulundu. Reuters’a konuşan üç kaynak hafta sonu yaşananların istifaya giden süreçte kritik rol oynadığını iddia etti. Ekonomi bakanlığında görevli bir yetkili, “Merkez Bankası’na atanan kişi Albayrak’ın birlikte çalışabileceği biri değildi, aynı ekonomik görüşe sahip değillerdi” dedi.

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